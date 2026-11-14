Franco Foda synon fitoren e Kosovës përballë Izraelit

Franco Foda pret që Kosova të marrë tri pikët në ndeshjen kundër Izraelit. Përzgjedhësi gjerman e bëri të qartë këtë synim në një prononcim për “Klan Kosova” pak para takimit.
Sipas Fodës, skuadra është përgatitur maksimalisht gjatë ditëve të fundit, ndërsa mbetet të shihet se si do t’i zbatojë në fushë planet e saj.
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Ai kujtoi se në Debrecen kishte pasur disa ndryshime. Edhe për ndeshjen e sotme, që luhet në Prishtinë, ndryshimet janë të nevojshme për shkak të lëndimeve, por Foda pret një paraqitje tjetër nga ekipi në Kosovë.
Përzgjedhësi konfirmoi mungesat e Dellovës dhe Hajdarit, si dhe debutimin e Lindrit Kamberit. Ai tha se ka besim te secili lojtar, pret të shohë në fushë atë që skuadra ka përgatitur dhe synon fitoren.
Foda shpjegoi se Kosova do të përpiqet të ushtrojë presion që nga fillimi. Megjithatë, ai vlerësoi se Izraeli ka një ekip të mirë dhe idetë e veta të lojës, duke shprehur shpresën që Kosova të fitojë.
Ndeshja në stadiumin “Fadil Vokrri” nis në orën 15:00.