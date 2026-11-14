Greenpeace proteston në COP31 me një “Kalë Troje” gjigant kundër plastikës

Në Antalia të Turqisë është ngritur një instalacion i madh i mbushur me mbetje plastike, si pjesë e një proteste simbolike që Greenpeace International organizoi gjatë samitit të klimës COP31.
Struktura prej druri, e lartë gjashtë metra, u realizua në bashkëpunim me artistin danez Thomas Dambo. Përmes saj synohet të vihet në pah ndotja plastike dhe ndikimi mjedisor i industrisë petrokimike.
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Në pamjet nga vendi i protestës shihen mbeturina plastike që dalin nga instalacioni gjigant, ndërsa pranë tij aktivistët e Greenpeace mbajnë pankarta.
Aktivisti i Greenpeace, Berk Butan, tha: “Me këtë vepër artistike duam të tregojmë se si plastika, Kali i Trojës i industrisë petrokimike, ka hyrë në jetën tonë”.
Organizatorët synojnë që veprimi të përcjellë një mesazh për liderët dhe politikëbërësit pjesëmarrës në COP31. Ata kërkojnë që prodhimi i plastikës të kufizohet dhe masat për administrimin e mbetjeve të forcohen.
Protesta zhvillohet në një periudhë kyçe për bisedimet ndërkombëtare mbi klimën dhe përpjekjet për të frenuar ndotjen që shkaktohet nga industria e mbështetur te lëndët djegëse fosile.