Greenpeace proteston në COP31 me një “Kalë Troje” gjigant kundër plastikës

Greenpeace proteston në COP31 me një “Kalë Troje” gjigant kundër plastikës

Në Antalia të Turqisë është ngritur një instalacion i madh i mbushur me mbetje plastike, si pjesë e një proteste simbolike që Greenpeace International organizoi gjatë samitit të klimës COP31.

Struktura prej druri, e lartë gjashtë metra, u realizua në bashkëpunim me artistin danez Thomas Dambo. Përmes saj synohet të vihet në pah ndotja plastike dhe ndikimi mjedisor i industrisë petrokimike.

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Në pamjet nga vendi i protestës shihen mbeturina plastike që dalin nga instalacioni gjigant, ndërsa pranë tij aktivistët e Greenpeace mbajnë pankarta.

Aktivisti i Greenpeace, Berk Butan, tha: “Me këtë vepër artistike duam të tregojmë se si plastika, Kali i Trojës i industrisë petrokimike, ka hyrë në jetën tonë”.

Organizatorët synojnë që veprimi të përcjellë një mesazh për liderët dhe politikëbërësit pjesëmarrës në COP31. Ata kërkojnë që prodhimi i plastikës të kufizohet dhe masat për administrimin e mbetjeve të forcohen.

Protesta zhvillohet në një periudhë kyçe për bisedimet ndërkombëtare mbi klimën dhe përpjekjet për të frenuar ndotjen që shkaktohet nga industria e mbështetur te lëndët djegëse fosile.


Shtuar 14.11.2026 14:25

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