Fortesa Berisha, “xholi” i Shqipërisë ndaj Uellsit: mesfushorja 23-vjeçare që la Kosovën për kuqezinjtë

Fortesa Berisha, “xholi” i Shqipërisë ndaj Uellsit: mesfushorja 23-vjeçare që la Kosovën për kuqezinjtë

Shqipëria e vajzave do të përballet sot me Uellsin në stadiumin “Loro Boriçi” të Shkodrës, në një ndeshje që nis në orën 18:00. Sfida luhet në kuadër të fazës Play-Off të Kupës së Botës, ndërsa Kombëtarja synon të shkruajë historinë.

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Një prej lojtareve që ka spikatur më së shumti muajt e fundit nën drejtimin e trajnerit Armir Grima është Fortesa Berisha.

Mesfushorja 23-vjeçare u largua nga Kosova U19 katër vite më parë për t’iu bashkuar Kombëtares shqiptare. Paraqitjet e saj kanë qenë mjaft pozitive, teksa në dy ndeshjet e fundit me Shqipërinë e vajzave ka realizuar 1 gol dhe ka dhënë 1 asist.

Berisha konsiderohet një element i rëndësishëm dhe i paparashikueshëm në formacionin e Grimës, me potencialin për të krijuar rrezik të vazhdueshëm ndaj “Dragonjve” të Uellsit. Përveç rolit organizativ në mesfushë, ajo ka treguar edhe një instinkt të veçantë për të kontribuar në aksionet sulmuese.


Shtuar 9.10.2026 13:09

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