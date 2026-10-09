Fortesa Berisha, “xholi” i Shqipërisë ndaj Uellsit: mesfushorja 23-vjeçare që la Kosovën për kuqezinjtë

Shqipëria e vajzave do të përballet sot me Uellsin në stadiumin “Loro Boriçi” të Shkodrës, në një ndeshje që nis në orën 18:00. Sfida luhet në kuadër të fazës Play-Off të Kupës së Botës, ndërsa Kombëtarja synon të shkruajë historinë.
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Një prej lojtareve që ka spikatur më së shumti muajt e fundit nën drejtimin e trajnerit Armir Grima është Fortesa Berisha.
Mesfushorja 23-vjeçare u largua nga Kosova U19 katër vite më parë për t’iu bashkuar Kombëtares shqiptare. Paraqitjet e saj kanë qenë mjaft pozitive, teksa në dy ndeshjet e fundit me Shqipërinë e vajzave ka realizuar 1 gol dhe ka dhënë 1 asist.
Berisha konsiderohet një element i rëndësishëm dhe i paparashikueshëm në formacionin e Grimës, me potencialin për të krijuar rrezik të vazhdueshëm ndaj “Dragonjve” të Uellsit. Përveç rolit organizativ në mesfushë, ajo ka treguar edhe një instinkt të veçantë për të kontribuar në aksionet sulmuese.