Petrit Ajeti raporton te presidentja Shiroka Pula mbi gjendjen e sigurisë kombëtare

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, zhvilloi një takim me drejtorin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë (AKI), Petrit Ajeti, i cili e përgëzoi për fillimin e detyrës së saj.
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Gjatë bisedës, drejtori i AKI-së e informoi presidenten për situatën e sigurisë kombëtare dhe zhvillimet që kanë të bëjnë me sigurinë dhe stabilitetin në Kosovë.
Sipas njoftimit për media, në takim u diskutua edhe për bashkëpunimin dhe koordinimin mes institucioneve të sigurisë, me synim krijimin e një mjedisi të sigurt për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.