Petrit Ajeti raporton te presidentja Shiroka Pula mbi gjendjen e sigurisë kombëtare

Petrit Ajeti raporton te presidentja Shiroka Pula mbi gjendjen e sigurisë kombëtare

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, zhvilloi një takim me drejtorin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë (AKI), Petrit Ajeti, i cili e përgëzoi për fillimin e detyrës së saj.

Të lidhura

None found

Gjatë bisedës, drejtori i AKI-së e informoi presidenten për situatën e sigurisë kombëtare dhe zhvillimet që kanë të bëjnë me sigurinë dhe stabilitetin në Kosovë.

Sipas njoftimit për media, në takim u diskutua edhe për bashkëpunimin dhe koordinimin mes institucioneve të sigurisë, me synim krijimin e një mjedisi të sigurt për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.


Shtuar 9.10.2026 12:57

Tags: , ,
Në gjyqin për spiunazh, Prokuroria rendit provat ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit

Në gjyqin për spiunazh, Prokuroria rendit provat ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit
Rinis gjykimi ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, prokuroria: Provat do të dëshmojnë bashkëpunimin me BIA-n

Rinis gjykimi ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, prokuroria: Provat do të dëshmojnë bashkëpunimin me BIA-n
Qerimi dhe Shabani mohojnë akuzat për spiunazh dhe lidhje me BIA-n serbe

Qerimi dhe Shabani mohojnë akuzat për spiunazh dhe lidhje me BIA-n serbe
Kurti njofton hapjen e tetë poliklinikave të reja stomatologjike në Kosovë

Kurti njofton hapjen e tetë poliklinikave të reja stomatologjike në Kosovë
Enver Dugolli në mbledhjen e KKSB-së në Rahovec, në fokus siguria dhe bashkëpunimi institucional

Enver Dugolli në mbledhjen e KKSB-së në Rahovec, në fokus siguria dhe bashkëpunimi institucional
Kosova dhe Franca angazhohen për projekte të reja infrastrukturore

Kosova dhe Franca angazhohen për projekte të reja infrastrukturore
ZRRE nuk shqyrton licencat e furnizuesve privatë, ndërsa vendos KEK-un në agjendë

ZRRE nuk shqyrton licencat e furnizuesve privatë, ndërsa vendos KEK-un në agjendë
Gjykata Supreme sqaron statusin e lëndës për bllokimin e llogarive të NPB-së

Gjykata Supreme sqaron statusin e lëndës për bllokimin e llogarive të NPB-së