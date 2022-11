Formacionet zyrtare Hollandë-Ekuador, “luftë” e hapur për kreun

Stadiumi “Khalifa International” do të presë sot në orën 18:00, ndeshjen e dytë të grupit A atë mes Hollandës dhe Ekuadorit.

“Tulipanët” e Louis Van Gaal do të rreshtohen me formacionin 5-3-2. Në portë ndodhet “hajmali” e Van Gaal, Noppert. Mbrojtja me 5 do të formohet nga Dumfries, Timber, Van Dijk, Ake dhe Blind të rreshtuar nga e djathta në të majtë. Koopmeiner, De Jong dhe Klaassen do të ofrojnë siguri për mbrojtjen si dhe për furnizmin me pasime të sakta dyshen e sulmit, Bergwijn-Gakpo.

Në krahun tjetër “trikolorët” e drejtuar nga Gustavo Alfaro janë rreshtuar me një formacion defensiv siç është 5-4-1. Në portë ndodhet Galindez dhe përballë tij Preciado, Vernaza, Torres, Hincapie dhe Estupinan, për të ofruar sa më shumë siguri në mbrojtje. Mesfusha me 4 do të formohet nga Estrada, Caiced, Mendes dhe Plata, ndërsa i vetëm në sulm ndodhet heroi i ndeshjes hapës Ener Valencia.

Ndërkaq, kujtojmë se ndeshja e orës 14:00 mes Katarit dhe Senegalit përfundoi me rezultatin 1-3./ h.ll/albeu.com

Formacionet zyrtare: