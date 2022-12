Formacionet zyrtare Argjentinë-Kroaci: Messi në “vallëzimin e fundit”, Kroacia “ngre murin”

Fitorja në çerekfinale e Argjentinës ndaj Holandës nxori në pah cilësitë e tyre më të mira dhe më të këqija, pasi disa magji të Lionel Messit i çuan në epërsi 2-0, ndeshja u kthye në një aferë të keqe para se të mbanin nervat për të fituar në penallti.

Nën presionin pas humbjes së tyre tronditëse 2-1 në fazën e grupeve ndaj Arabisë Saudite, ata kanë kaluar në katërshen e fundit për herë të gjashtë në historinë e tyre, me Messin dhe portierin e penalltive Emiliano Martínez në krye.

Kur “La Albiceleste” arrin deri këtu, ata zakonisht vazhdojnë pasi nuk kanë dështuar kurrë për të arritur në finale pasi kanë arritur në katër të fundit, dhe si kampionë në fuqi të Copa America ata janë konkurrentë të fortë me nokaut. Pas një disfate në 41 ndeshjet e tyre të fundit (30 fitime, 10 barazime) ata janë vetëm një ndeshje larg një finaleje të gjashtë të Kupës së Botës, dhe me gjasë shansi i fundit i Messit për të fituar trofeun më të madh kombëtar të futbollit, dhe do të kenë bonusin e shtuar për t’u zhurmuar nga mijëra tifozë të pasionuar argjentinas në Lusail.

Nënkampionia katër vjet më parë, Kroacia theu zemrat brazilianëve duke mposhtur amerikanët e jugut në penallti pas barazimit 1-1 për të arritur në gjysmëfinalen e tretë të Kupës së Botës, duke dëshmuar sërish se ata janë gjithashtu mjeshtër për të shkuar në distancë. Ata kanë fituar pesë nga gjashtë ndeshjet e tyre të fundit me eliminim direkt në Kupën e Botës pas kohës shtesë, katër prej tyre me penallti, që do të thotë se ata kanë një rekord perfekt të penalltive të Kupës së Botës./ h.ll/albeu.com

