Botërori 2022 vazhdon këtë të martë me ndeshjen e mbërmjes në Grupin D ku luan Franca ndaj Australisë.

Deschamps do të startojë me skemën 4-3-3 ku sulmi do t’i besohet Ousmane Dembele, Kylian Mbappe dhe Olivier Giroud.

FORMACIONET ZYRTARE:

Franca: Lloris; Pavard, Upamecano, Konate, Lucas Hernendez; Rabiot, Tchouameni; Mbappe, Griezmann, Dembele; Giroud

Australia: Ryan; Behich, Roeels, Souttar, Atkinson; Irvine, Mooy, McGree; Goodwin, Duke, Leckie. /G.D albeu.com/