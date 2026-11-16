Franco Foda pret një takim të vështirë në transfertë kundër Irlandës. Përzgjedhësi i Kosovës thotë se ekipi do të përpiqet të luajë sipas planit të vet dhe të marrë rezultatin që synon.
Edhe pse një barazim do t’ua siguronte “Dardanëve” vendin e dytë në grup, trajneri gjerman kërkon fitore në ndeshjen e fundit të fazës së grupeve të Ligës së Kombeve.
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Foda vlerësoi se nuk mund të përcaktohet nëse përballja do të jetë e lehtë apo e vështirë, por Kosova e di rëndësinë e saj. Irlanda ka nevojë për fitore, ndërsa Kosovës i mjafton edhe barazimi. Megjithatë, sipas tij, të dyja skuadrat do të hyjnë në fushë për të fituar dhe Kosova do të synojë ta arrijë këtë përmes kundërsulmeve.
Edon Zhegrova nuk do të jetë në dispozicion, pasi u largua nga grumbullimi për shkak të një lëndimi. Foda bëri të ditur se lojtarët e tjerë janë të gatshëm dhe se vendimi për formacionin do të merret pas stërvitjes.
Përkrahjen e tifozëve dhe atmosferën në stadium Foda i cilësoi të rëndësishme për futbollistët, duke shpresuar që edhe nesër të ketë shikues. Ai theksoi se Kosova duhet t’ia imponojë lojën e saj Irlandës dhe të sigurojë rezultatin e dëshiruar.