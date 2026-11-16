Në takimin e sotëm me gazetarët, ministrja e Financave, Gordana Dimitrieska-Koçoska, tha se buxheti për vitin 2027 është hartuar me kujdes në anën e të ardhurave, për shkak të pasigurisë globale. Ajo shtoi se, pavarësisht këtyre rrethanave, parashikohen rritje pagash e pensionesh dhe fonde të konsiderueshme për investime kapitale e gjyqësorin.
Rritja e të ardhurave nga taksat parashikohet të jetë 6.4%. Në anën e shpenzimeve, fondi i pagave do të rritet me 6.6%, ose 3.5 miliardë denarë, ndërsa pensionet me 4.8%.
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Për investime kapitale dhe programe zhvillimi janë parashikuar fonde të konsiderueshme: 2 milionë euro për blerjen e ambulancave, 1.7 miliardë denarë për autobusë të transportit publik urban dhe 5.9 miliardë denarë për mbështetjen e kompanive, përmes Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës dhe planit operativ të punësimit.
Rritje të konsiderueshme do të kenë edhe buxhetet e institucioneve të drejtësisë dhe sigurisë. Për gjyqësorin parashikohet shtesë prej 19%, ndërsa për Prokurorinë Publike prej 9%; këto fonde përfshijnë edhe 200 vende të reja pune. Ndërkohë, buxheti i mbrojtjes arrin objektivin prej 2% të BPV-së.
Dimitrieska-Koçoska nënvizoi se rritja e buxheteve institucionale duhet të jetë në përputhje me shtimin e parashikuar të të ardhurave tatimore. Ajo siguroi se, në zbatim të programit qeveritar, normat e taksave nuk do të ndryshojnë.