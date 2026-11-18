Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, ka vendosur të mos pranojë mundësinë që katër futbollistë të njohur të Premier Ligës t’i bashkohen skuadrës si lojtarë të lirë në verën e vitit 2027.
Siç raporton mediumi spanjoll El Nacional, Virgil van Dijk, Bruno Fernandes, Richarlison dhe Kaoru Mitoma i janë propozuar drejtuesve katalanas nga agjentët e tyre, duke u mbështetur te fakti që kontratat e tyre aktuale mund të skadojnë më 30 qershor 2027.
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Megjithatë, asnjëri prej këtyre emrave nuk e ka bindur teknikun gjerman, i cili ka zgjedhur të mos e përkrahë afrimin e tyre.
Arsyet e këtij qëndrimi lidhen me moshën, gjendjen fizike, formën aktuale dhe përputhshmërinë me projektin sportiv që Flick synon të ndërtojë në Barcelonë.
Kapiteni i Liverpoolit, Virgil van Dijk, është një nga emrat e ofruar. Mbrojtësi holandez, që do të mbushë 36 vjeç në nisje të sezonit 2027/28, nuk shihet si zgjidhja e duhur për mbrojtjen. Flick dyshon se ai mund të përballojë kërkesat fizike të sistemit të tij të lojës.
Bruno Fernandes ndodhet në një situatë të ngjashme. Mesfushori portugez i Manchester United, 32 vjeç, e ka kontratën deri në vitin 2027, ndërsa klubi anglez ka të drejtë ta rinovojë edhe për një sezon tjetër.
Megjithatë, Flick nuk e konsideron prioritet transferimin e tij, pasi Barcelona ka tashmë disa opsione në pozicionin ku luan portugezi.
Në listën e lojtarëve të refuzuar përfshihet edhe sulmuesi brazilian Richarlison.
Dëmtimet e shpeshta dhe mungesa e vazhdimësisë në paraqitje kanë ndikuar në vlerësimin e tij, sepse trajneri gjerman kërkon futbollistë që të jenë rregullisht të gatshëm gjatë gjithë sezonit.
As japonezi Kaoru Mitoma nuk ka arritur ta bindë trajnerin e Barcelonës. Anësori 29-vjeçar i Brightonit ka vuajtur gjithashtu probleme fizike, ndërsa dyshimet për qëndrueshmërinë e tij në aspektin konkurrues e kanë lënë jashtë planeve të Flickut.
Për rrjedhojë, edhe pse do të mund t’i siguronte pa paguar asnjë tarifë kartoni, Barcelona nuk pritet të ndërmarrë hapa për asnjërin nga katër futbollistët e Premier Ligës.