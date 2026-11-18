Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë njoftoi se dje (17.11.2026), në orën 09:40, efektivët e NJPB Kavadar arrestuan shtetasin C.D., 51 vjeç, banues në fshatin Begnishtë, në rrethinën e Kavadarit.
Në bazë të një urdhri të lëshuar nga Gjykata Themelore e Kavadarit, forcat e rendit zhvilluan një bastisje në shtëpinë dhe ambientet ndihmëse të tij. Gjatë operacionit u gjetën dhe u sekuestruan këto sende pa dokumentacionin e nevojshëm: një karabinë gjuetie me shënjestër optike dhe pesë fishekë, një karabinë gjuetie me katër fishekë, një pushkë gjuetie me pesë fishekë, 14 fishekë gjuetie dhe gjashtë fishekë.
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I arrestuari mbahet në stacionin policor, prokurori publik tashmë është njoftuar dhe, pas përmbylljes së dokumentimit të plotë të çështjes, do të depozitohet kallëzimi penal përkatës, sipas Ministrisë.