Flick i gatshëm për të zëvendësuar Xavin te Barcelona

Situata menaxheriale e Barcelonës ka qenë objekt spekulimesh që kur Xavi Hernandez njoftoi se do të largohej nga posti i trajnerit në fund të sezonit.

Drejtuesit e klubit katalunas besohet se nuk do të nxitojnë të marrin një vendim, megjithëse ka pasur shumë zhurmë gjatë dy javëve të fundit, transmeton Gazeta Express.

Trajneri i Barça Atletic, Rafael Marquez, dhe ai i Bolognas, Thiago Motta, kanë qenë të dy të lidhur me këtë pozitë, megjithëse siç ka thënë Fabrizio Romano për “Caught Offside” në rubrikën e tij ekskluzive, asnjëri nuk është në linjë për të qenë një kandidat serioz.

E njëjta gjë mund të thuhet edhe për Antonio Conten, për të cilin u raportua se i është ofruar Barcelonës ditët e fundit.

“Më është thënë se nuk është e vërtetë që Antonio Conte i është ofruar klubit si kandidat për të qenë trajneri i tyre i ardhshëm. Për momentin nuk ka asgjë mes Contes dhe Barçës, gjithçka është e qetë. E njëjta gjë është e vërtetë me Thiago Mottan, ai do të qëndrojë në Itali dhe do të punojë në Itali sezonin e ardhshëm. Është gjithashtu plotësisht situatë e qetë me Rafael Marquez”, njoftoi eksperti italian.

Romano shkroi gjithashtu për spekulimet e vazhdueshme rreth Hansi Flick, i cili është shfaqur si një pretendent kryesor për të zëvendësuar Xavin.

“Për Hansi Flick më është thënë se do të ishte shumë i lumtur të vinte te Barça, ai është super i hapur ndaj kësaj mundësie. Por, varet nga Barça – Laporta dhe Deco duhet të vendosin se kush është trajneri që duan, dhe në momentin që ata nuk kanë marrë një vendim, do të kalojë ende pak kohë derisa të njohim trajnerin e ri të Barçës”, u shpreh Fabrizio Romano. /Gazeta Express/