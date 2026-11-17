Humbja 1-3 përballë Finlandës në takimin përmbyllës të raundit të parë kualifikues të Kampionatit Europian U-17, UEFA EURO 2027, nuk e pengoi Shqipërinë të siguronte kalimin më tej. Përfaqësuesja e drejtuar nga Armand Dama zuri vendin e dytë në Grupin 4 dhe fitoi të drejtën për të luajtur në raundin e dytë kualifikues në League A.
Kuqezinjtë e hapën mirë sfidën, duke zhbllokuar shifrat në minutën e 17-të me Haxhi Rrenën. Pas pushimit, finlandezët ndryshuan rrjedhën e ndeshjes dhe përmbysën avantazhin shqiptar në pak minuta. Launiala shndërroi në gol një penallti në minutën e 61-të, ndërsa tri minuta më pas shënoi sërish, duke kaluar Finlandën përpara. Rezultatin përfundimtar 3-1 e vendosi Aho, me golin e realizuar në minutën e 90+7.
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Pas tri takimeve të mini-turneut, kreun e Grupit 4 e mbajti Finlanda me pikë të plota, 9, ndërsa Shqipëria U-17 përfundoi e dyta me 4 pikë. Me 3 pikë, Skocia u pozicionua e treta, kurse Suedia mbeti e fundit me 1 pikë.
Falë renditjes mes dy skuadrave të para, Shqipëria do ta vijojë garën në League A në muajin mars 2027. Raundi i dytë kualifikues do të mbledhë 28 kombëtare: 14 fitueset e grupeve të raundit të parë dhe 14 përfaqësueset që zunë vendet e dyta.
Nga kjo fazë do të dalin shtatë kombëtaret që do të sigurojnë pjesëmarrjen në finalet e Europianit U-17, përkrah Letonisë organizatore. Turneu final është parashikuar të zhvillohet nga 24 maji deri më 6 qershor 2027.
Kështu, edhe pse e mbylli me humbje përballjen e fundit, Kombëtarja U-17 përmbushi synimin për të kaluar në League A. Rrugëtimi i kuqezinjve drejt fazës finale të Europianit do të vazhdojë në mars.