Finalja e Ligës së Kampioneve për sezonin 2029-30 do të luhet në Abu Dhabi?!

Finalja e Ligës së Kampioneve për sezonin 2029-30 do të luhet në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe si pjesë e kontratës së re gjashtëvjeçare të UEFA-s me vlerë 2.4 miliardë dollarë (rreth 2.2 miliardë euro), shkruan spanjollja “OK Diario”.

Sipas spanjollëve, marrëveshja me Emiratet është një përgjigje ndaj vendimit të gjykatës në lidhje me projektin e Superligës, që pritet së shpejti në Luksemburg. Marrëveshja do të jetë e vlefshme nga sezoni i ardhshëm.

Marrëveshje për shkak të gjyqit të humbur në lidhje me Superligën

– UEFA e di se më 21 dhjetor mund të humbasë padinë në Gjykatën e Drejtësisë së Bashkimit Evropian në lidhje me Superligën dhe ra dakord me Abu Dhabin për të sponsorizuar Ligën e Kampionëve. Ata duan ta bëjnë më tërheqëse për klubet dhe të shmangin dezertimin në Superligë – tha Eduardo Inda në emisionin “El Chiringuito de Jugones”, raporton “OK Diario”.

Gjithçka thuhet se duhet të zyrtarizohet në mbledhjen e ardhshme të Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s në Paris më 7 shkurt, përpara shortit për edicionin e katërt të Ligës së Kombeve. Njeriu kryesor për zbatimin nga ana e UEFA-s është zëvendëssekretari i përgjithshëm Xhorxho Marketi, shkruan “OK Diario”, i cili konsultohet me komitetin ekzekutiv për të siguruar që gjithçka të shkojë mirë.

Abu Dhabi si sponsor i titullit të Ligës së Kampionëve

Sipas mediave spanjolle, UEFA do të shesë të drejtat për të gjitha garat e UEFA-s, përfshirë ato të femrave dhe futsallit, për rajonin e Lindjes së Mesme.

Abu Dhabi duhet të bëhet edhe sponsori i ri i titullit të Champions-it dhe “qershia mbi tortë” duhet të jetë finalja në atë qytet në vitin 2030. Vetëm për atë sezon arabët thuhet se do të shpenzojnë 120 milionë dollarë. Ndërkohë, Superkupa e UEFA-s do të zhvillohej atje në një format të ri si një turne i katër skuadrave më të mira, sipas shembullit të italianëve dhe spanjollëve që e bëjnë këtë në Emiratet e viteve të fundit.

“Me këtë pakt, UEFA synon të sigurojë qëndrueshmërinë e saj për të ardhmen pa frikë nga ajo që Superliga mund t’u ofrojë klubeve. Vetëm një lëvizje masive kundër tifozëve, siç ndodhi me turneun e promovuar nga Florentino Perez, mund të ndalojë organizatën e drejtuar nga Aleksander Ceferin. Slloveni duket se pas mohimit aktiv dhe pasiv, është dorëzuar para petrodollarëve”, përfundojnë ata në mediat spanjolle. /PANORAMASPORT