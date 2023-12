FIFA konfirmon datën e fillimit të Kupës së Botës për klube në SHBA

FIFA ka konfirmuar se Kupa e Botës për klube në SHBA do të debutojë nga 15 qershori deri më 13 korrik 2025.

Këto janë klubet evropiane të konfirmuara: Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Bayern, PSG, Inter, Benfica, FC Porto.

Katër ekipe të tjera do të konfirmohen së shpejti.

Klubet e Amerikës së Jugut të konfirmuara: Palmeiras, Flamengo, Fluminense.

Tre klube të tjera do të konfirmohen së shpejti.

Klubet e Amerikës Qendrore të konfirmuara: CF Monterrey, Seattle Sounders FC, Club León.

Një klub tjetër do të konfirmohet së shpejti.

Klubet afrikane: Al Ahly SC, Ëydad AC.

Dy klube të tjera do të konfirmohen së shpejti.

Klubet aziatike: Al Hilal SFC, Uraëa Red Diamonds.

Dy klube të tjera do të konfirmohen së shpejti.

Klubi oqeanian konfirmoi: Auckland City FC.

Rregullat e turneut:

◉ Një fazë grupore e përbërë nga tetë grupe me katër skuadra për grup që luajnë në një format me një ndeshje të vetme, – në një orar të vetëm raundi, secili pjesëmarrës luan një herë me çdo pjesëmarrës tjetër. Nëse secili pjesëmarrës luan të gjithë të tjerët dy herë, kjo shpesh ‘round-robin’

◉ Dy skuadrat e para në grup do të kalojnë në raundin e 16-të

◉ Një fazë e drejtpërdrejtë me eliminim direkt me një ndeshje nga raundi i 16-të deri në finale.

◉ Nuk ka playoff për vendin e tretë. /KlanKosova/