Fenerbahçe është e interesuar për nënshkrimin e Leonardo Bonucci nga Union Berlin. Bisedimet u zhvilluan orët e fundit. /AlbEu.com/

🚨🟡🔵 Fenerbahçe are interested in signing Leonardo Bonucci from Union Berlin. Talks took place in the recent hours.

More will follow early next week, time for final decision. pic.twitter.com/gWOPnQs0Dj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2024