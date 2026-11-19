Pasditja e sotme ka sjellë një aksident të rëndë, ku është plagosur gazetari sportiv Ervin Baku. Sipas burimeve mediatike, ngjarja ka ndodhur teksa Baku lëvizte me motor në afërsi të shtëpisë së tij dhe është goditur nga një autobus me targa të Maqedonisë së Veriut.
Raportohet se aksidenti ka ndodhur rreth orës 16:00, ndërsa gazetari është dërguar pa vonesë në Spitalin e Traumës për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore.
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Gjendja e tij aktualisht është e qëndrueshme dhe po vijojnë ekzaminimet e duhura, përfshirë skanerin, për të vlerësuar me kujdes situatën. Sipas informacioneve të marra, nuk ka rrezik për jetën, që mbetet lajmi më i rëndësishëm. Policia ndërkohë po punon për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes.