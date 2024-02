Eric Dier do të largohet nga Bayern Munich

Eric Dier u huazua te Bayern Munich këtë dimër nga Tottenham për gjashtë muaj, por duket se nuk do të zgjas më shumë qëndrimi i tij te klubi gjerman.

Kampionët gjermanë kishin nevojë për një mbrojtës që është i mirë në kontrollin e topit dhe një lojtar që do të zgjeronte opsionet mbrojtëse të Thomas Tuchel.

Dier ka bërë pesë paraqitje deri më tani në Bundesligë dhe ka luajtur 319 minuta, por gjermanët ta kthejnë atë te anglezët në fund të sezonit.

Bayern Munich përmes testeve të ndryshme konstatoi se Dier nuk ka shpejtësi të mjaftueshme për të luajtur në Bundesligë.

Ai ka nënshkruar me klubin gjerman për gjashtë muaj, ndërsa do të mbetet lojtar i lirë pasi i skadon kontrata edhe me Tottenhamin.

Dier dështoi në testet fizike në stërvitjen e Bayernit dhe Bild shkruan se nuk duhet të ketë shumë mundësi deri në fund të sezonit, përveç rastit të mungesave të paplanifikuara të Dayot Upamecan, Matthijs De Ligt dhe Kim Min. /Telegrafi/