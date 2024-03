Erdon Daci lëndohet, do të mungojë te Maqedonia për dy ndeshjet e muajit mars

Sulmuesi Erdon Daci nuk do të mund të jetë në dispozicionin e seleksionuesit të përfaqësueses së Maqedonisë së Veriut, Bllagoja Milevski për dy ndeshjet e muajit mars ndaj Moldavisë dhe Malit të Zi.

Futbollisti shkupjan ka pësuar një lëndim me skuadrën e tij Beveren dhe nuk do ti bashkohet grupit të reprezentuesve në grumbullim të hënën në Antalia.

Skuadra e tij Beveren humbi 0:1 nga Patro Eisden, teksa Erdon Daci luajti për 83 minuta. Reprezentuesi i Maqedonisë këtë sezon regjistron shtatë paraqitje me klubin belg, ku ka shënuar një gol dhe një asist.

Kujtojmë se Maqedonia e Veriut ndeshjen e parë kontrolluese do ta luaj me 22 mars, ndërsa tre ditë më vonë do të përballet me Malin e Zi.

Të dyja ndeshjet do të luhen në Antalia të Turqisë, ndërkohë nga Federata e futbollit të Maqedonisë nuk kanë bërë të ditur se a do të bëhet ndonjë ftesë tjetër në vend të Erdon Dacit. /Telegrafi/