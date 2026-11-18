Endrick po vlerëson të ardhmen e tij përpara se të hapet afati kalimtar i janarit, teksa te Real Madridi roli i tij mbetet i pasigurt. Megjithatë, ende nuk ka asnjë vendim përfundimtar për një largim të mundshëm.
Sipas të përditshmes spanjolle AS, sulmuesi brazilian kërkon një ekip ku do të aktivizohej më shumë, pasi deri tani hapësirat te madrilenët kanë qenë shumë të pakta.
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Në 16 ndeshjet e para të sezonit, Endrick ka luajtur vetëm 140 minuta në shtatë paraqitje dhe e ka nisur titullar vetëm një herë. Pikërisht kjo situatë e ka shtyrë të mendojë një huazim gjatë janarit.
Roma, Milani dhe Sporting Lisbona janë në garë për shërbimet e tij, ndërsa klubi portugez tashmë ka ndërmarrë një hap konkret për transferimin.
Situata bëhet më e ndërlikuar nga qëndrimi i trajnerit Jose Mourinho, i cili dëshiron ta mbajë brazilianin në skuadër. Kështu, ka një hendek mes dëshirës së lojtarit për më shumë minuta dhe planeve të trajnerit për ekipin.
Një detaj tjetër është se Endrick kishte refuzuar një huazim te Roma verën e kaluar, pasi Mourinho e kishte kontaktuar personalisht për ta bindur që të qëndronte.
Pas një ndeshjeje me kombëtaren e Brazilit, sulmuesi dha shenja se e ardhmja e tij nuk varet nga ai. “Vendimi i takon Mourinhos. Unë jam gjithmonë i gatshëm për ta ndihmuar Real Madridin, klubin më të madh në botë. Shpresoj ta kaloj gjithë jetën time aty, duke ndihmuar Realin dhe bashkëlojtarët e mi”, kishte thënë Endrick.
Roma mbetet e interesuar për brazilianin, pasi ishte shumë afër nënshkrimit me të edhe në merkaton e verës. Ndërkohë, Milani përmendet për një ofertë të mundshme rreth 60 milionë euro.
Sporting Lisbona ka një avantazh të posaçëm, sepse trajneri Paulo Fonseca ka bashkëpunuar më parë me Endrickun gjatë periudhës së huazimit të tij te Lyoni.