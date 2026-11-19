Gjatë ditës së sotme, në media po qarkullon gjerësisht lajmi se Jason Wilcox, drejtori i Manchester United, e ka bërë Hysajn prioritet për ta sjellë sa më shpejt mbrojtësin shqiptar, duke pasur parasysh se ky i fundit ndodhet edhe pa kontratë.
Sipas informacioneve, paraqitjet e shkëlqyera që 32-vjeçari ka zhvilluar së fundmi me Kombëtaren e kanë bindur Wilcox të japë “dritën jeshile”.
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Megjithatë, pavarësisht kësaj “zhurme” mediatike, për të cilën nuk dihet sa e vërtetë është, Hysaj shfaqet shumë i qetë dhe nuk ka dhënë asnjë detaj që mund të nxisë diskutime ose të shtojë hamendësimet për një tratativë reale.
Në “story”-n e tij më të fundit në Instagram, “veterani” shihet i hipur mbi një motor, me shiritin e kapitenit dhe numrin “5” në fanelën e Kombëtares, ndërsa dizajni përkon me lojën virale që po “infekton” gjithkënd, “GTA VI”.