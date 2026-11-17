Ervin Skela feston sot 50-vjetorin e lindjes. Në këtë ditë të veçantë për ish-futbollistin e Kombëtares, Eintracht Frankfurt e kujtoi me një urim të publikuar në rrjetet sociale.
“Gëzuar ditëlindjen, Ervin Skela! Me shumë përzemërsi, i urojmë ambasadorit tonë dhe ish-përfaqësuesit të Shqiponjave një ditëlindje të rrumbullakët. Festofsh sa më bukur!”, shkroi klubi gjerman.
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Mes atyre që e uruan Skelën ishte edhe ish-legjenda e Kombëtares, Klodian Duro, i cili i përcolli mesazhin: “Gëzuar ditëlindjen, Ervin Skela”.
Ish-mesfushori nga Vlora punoi si ndihmës në stafin e trajnerëve të moshave të “Shqiponjave” të Frankfurtit nga viti 2017 deri në qershor të vitit 2026. Në korrik firmosi me Lensin në Francë, por aventura e tij atje nuk pati sukses dhe përfundoi para kohe.