E ftuar në “Top Albania Radio”, moderatorja sportive, Hygerta Sako, u është përgjigjur shkurtimisht pyetjeve “pikante”, ndërsa nuk kanë munguar edhe përgjigjet surprizuese:
Pjesë nga intervista:
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Kontakti më i famshëm që ke në telefon?
Edi Rama.
Ke puthur ndonjëherë dikë dhe je penduar?
Po.
Ke parë ndonjëherë nga vrima e çelësit?
Jo.
Cili VIP të duket më seksi?
Zlatan Ibrahimovic.
Nëse do të shihje ish-in natën në mes të rrugës, do ta merrje në makinë?
Jo.
Vendi më i çuditshëm ku ke kryer marrëdhënie?
Në det.
S*ks me dritë ndezur apo fikur?
Të dyja.
Ke qeshur ndonjëherë në varrim?
Po.
Të kanë kapur mat me dikë dhe ke thënë “e kam thjesht shok”?
Jo.
Ushqimi që nuk e fut dot në gojë?
Kukurec.
Nëse do të ishe tap tani, kë do të telefonoje?
Vajzën.
Pas s*ksit, dush, gjumë apo sks prapë?
Varet.
A shan kur sheh lajmet?
Jo.
Ke bërë ndonjëherë aventurë dhe nuk ia ke treguar askujt?
Po.
Nëse do të ishe frut, çfarë fruti do të ishe?
Kumbull.
Ke futur mik për të përfituar diçka?
Jo.
Nëse do të zhdukeshe për 24 orë, ku do të shkoje?
Në Jordani.
Kë do të pushoje nga puna po të kishe një ditë pushtet absolut?
Berishën.