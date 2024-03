Dzeko ka marrë një ofertë astronomike nga Arabia Saudite, mediat turke i kanë thënë tashmë “Mirupafshim!”

Ylli boshnjak i futbollit, Edin Dzeko mund të largohet nga Fenerbahce pas vetëm një sezoni, duke qenë se ka marrë një ofertë astronomike nga Arabia Saudite.

Portali i njohur turk Aksam ka publikuar lajmin me një titull bombastik rreth ofertës së Dzekos.

“Lamtumirë Edin Dzeko! Transferimi i tij për 1+1 vjet u njoftua zyrtarisht”, shkruan në ballinën e mediumit turk.

Sipas njohurive të portalit turk, Dzeko ka marrë një ofertë nga Al-Hilal në vlerë prej 11 milionë euro në vit dhe duke qenë se ka mbushur 38 vjeç, është vërtet e vështirë të refuzohet.

Nëse Dzeko pranon të shkojë në Al-Hilal, ai do të luante në sulm me emra si Neymar, Malcom dhe Aleksandar Mitrovic dhe sigurisht që do të ishte sulmi më i fortë në Arabinë Saudite.

Dzeko, i cili ka kontratë me Fenerbahcen deri në verën e vitit 2025, shënoi 22 gola dhe 9 asistime në 37 ndeshje në të gjitha garat këtë sezon për skuadrën turke. /Telegrafi/