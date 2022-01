Dortmundi aktivizon “planin Adeyemi”

Michael Zorc dhe Sebastian Kehl , udhëheqësit të klubit aurinegro, kanë udhëtuar në qytetin austriak për të intensifikuar negociatat për Karim Adeyemi , diamantin e fundit të fabrikës së pashtershme të klubit. Me 18 gola dhe katër asistime, ai ka thyer guackën.

Me po-në e tashmë ndërkombëtarit gjerman në xhep, hapi tjetër është arritja e një marrëveshjeje me klubin e tij, i cili pretendon nga 30 deri në 40 milionë, sipas Sky Sports .

Diçka që nuk do të duket si problem me paratë që pritet të marrë nga Haaland , i cili kërkohet nga Signal Iduna Park të specifikojë të ardhmen e tij. Për çdo rast, Las Abejas mbulon shpinën me zëvendësuesin e tij, të cilin do ta kërkojnë në të njëjtën rrugë me të cilën mbërriti norvegjezi, Austri – Gjermani. /albeu.com