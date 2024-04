VIDEO / “Do të të thyej turinjtë”, deklarata e bujshme e Florian Markut para humbjes: Do të të dridhen këmbët

Florian Marku, pësoi humbjen e parë në karrierë, pas 14 ndeshjeve pa disfatë. Cris Kongo, ia doli të fitojë titullin, IBO Intercontinetal Ëelter.

Por, para ndeshjes Florian Marku ka bërë një deklaratë të bujshme. Para të pranishmëve ai i tha Kongos se do ta mundtte pasi ai ishte një frikacak.

“Të dielën do të të thyej turinjtë dhe do ta shikosh këtë. Të dielën do të paguash për çdo gjë që the, për çdo fjalë që the. Ti je i frikësuar. Pas tre raundesh do të dridhesh, do të të dridhen këmbët sepse je një frikacak. Ti nuk ke zemër”, tha Florian Marku.

“Ka të bëjë çdo gjë me aftësinë. Do ta shikosh”, tha Kongo.

“Rripi i rri është rrugës për në shtëpi. Do ta shikoni”, tha Marku.

Boksieri shqiptar u rikthye në ring për herë të parë prej 2 Shtatorit të vitit të kaluar. Sfida mes tyre nisi që në momentet e peshimit ku për t’i ndarë ndërhynë forcat e sigurisë.

Ky ishte dueli i 15 në ringun profesionist për Florian Markun, që pësoi humbjen e parë në karrierë, ndërsa numëron 13 fitore dhe një barazim.