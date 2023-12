“Do të kemi sukses me siguri. Do ta shihni”, Pochettino i bindur në Chelsean e tij

Trajneri i Chelseat, Mauricio Pochettino këmbëngul se ai nuk është “i çmendur”; mbi pritshmëritë e tij për ekipin e tij të lëkundur në këtë fillim sezon.

Pavarësisht sezonit të tyre të dobët, argjentinasi është i bindur se skuadra e tij përfundimisht do të ketë sukses.

“E dinim se do të ishte e vështirë dhe është më e vështirë për shkak të rrethanave të papritura që gjithmonë planifikoni të keni, por jo shumë, ka thënë fillimisht Pochettino.

Si po vuajmë pas pesë apo gjashtë muajsh. Kjo është një sfidë, dhe është një gjë shumë e mirë për ne, edhe nëse jam kaq i mërzitur dhe ndihem keq, sepse, me siguri, ne duam të jemi në një pozicion tjetër.

Kjo është sfida dhe ne do të kthehemi dhe do të luftojmë. Kjo lloj situate do të bëjë pesë opsione dhe elementë të ndryshëm, do ta bëjë atë më të zgjuar dhe do të evoluojë stafin stërvitor.

Sfida është masive, por besoj vërtet se mund t’ia dalim. Është çështje kohe, por koha ndonjëherë është aty; ka të bëjë me durimin dhe besimin në mënyrën se si po i bëjmë gjërat.

Sigurisht, gjëja më e vështirë në futboll është të vazhdosh të besosh kur nuk merr rezultatin që dëshiron.

Do të kemi sukses me siguri. Do ta shihni. Ndoshta sot mund të thoni se ky djalë është i çmendur, por unë nuk jam i çmendur. Unë e di se çfarë po bëj, jam 51 vjeç", përfundoi trajneri i Bluve.