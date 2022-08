Dita e Kounde, mbrojtësi prezantohet si lojtari më i ri i Barcelonës

Jules Kounde është transferimi më i fundit i Barcelonës.

Mbrojtësi francez mbërriti në Camp Nou dhe nënshkroi kontratën e tij në fushë, i shoqëruar nga presidenti Laporta.

Para konferencës së tij për shtyp, Kounde është shprehur krenar për veten.

“Jam shumë krenar për veten time që jam në një klub kaq të madh si Barcelona. Falenderoj presidentin dhe tifozët për dashurinë e tyre që më kanë treguar”, është shprehur Kounde./ h.ll/albeu.com

