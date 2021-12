“Dhimbje koke” për McGregor, humbje miliona dollarëshe në një nga bizneset e tij

Në vitin 2020, Conor McGregor bleu pijetoren Black Forge në qytetin e tij të lindjes, Crumlin, pasi shpenzoi 2 milion euro dhe shpenzoi 1 milion shtesë për ta rinovuar atë në një gastropub. Lëvizja ishte pjesë e angazhimit të ri të luftëtarit për sektorin e restoranteve.

“Ndjehem sikur është fillimi. Pub-et e Irlandës janë të njohur në mbarë botën, kështu që me siguri do të hap më shumë biznese diku tjetër në Irlandë dhe jashtë saj. Unë jam i apasionuar pas restoranteve dhe argëtimit dhe me Black Forge sapo kam filluar në këtë sektor”, tha McGregor në atë kohë.

Megjithatë, për momentin nuk mund të thuhet se linja e re e biznesit të irlandezit po karakterizohet nga përfitimet e saj. E kundërta, deri më sot, sipas The Irish Mirror , biznesi i Conor McGregor ka shënuar humbje prej afro gjysmë milioni eurosh .

Është e vërtetë që vendi ka pak më shumë se një vit që është hapur dhe investimi ka qenë i fortë, por nuk duket se do ta ndihmojë luftëtarin të rrisë pasurinë e tij mbresëlënëse në të ardhmen e afërt. Në fakt, McGregor planifikon një investim të ri në këtë biznes që mund të rrisë ndjeshëm shifrën e humbjes. r.t/albeu.com