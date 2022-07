De Ligt “zbarkon” në Mynih, gati ekzaminimet mjekësore dhe firma me klubin “bavarez” (VIDEO)

Mbrojtësi holandez Mathijs de Ligt ka zbarkuar këtë pasdite në Mynih, bashkë me të dashurën e tij kur pritet të kryejë testet mjekësore dhe më pas të hedhë firmën.

Në pamje shihet avioni privat i holandezit që është ulur në Muhih, ndërsa më parë janë publikuar pamje nga nisja e tij nga Torino.

Juventusi ndërkohë është pranë zyrtarizimit të zëvendësuesit te Dë Ligt, Bremer./albeu.com

Matthijs de Ligt and his partner have landed in Munich [🎥 @mano_bonke]

pic.twitter.com/84Dy0WGqso

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 18, 2022