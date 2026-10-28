Crespo për Gattuson: Kritikët duhet t’i kërkojnë falje

Ish-sulmuesi argjentinas Hernan Crespo vlerëson se ata që e kritikuan Gennaro Gattuson për punën me kombëtaren italiane duhet të pranojnë se gabuan dhe t’i kërkojnë falje. Gattuso u largua nga drejtimi i Italisë pas disfatës ndaj Bosnjës dhe Hercegovinës në Zenica, ndërsa tani Lazio kryeson Serie A nën drejtimin e tij.
Në një bisedë me Gazzetta dello Sport, Crespo tha se skuadra e Lazios e ka fituar me meritë vendin e parë në renditje.
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“Tetë fitore dhe vetëm një barazim: çfarë mund të bënte më tepër? Ata që e gjykuan për periudhën me kombëtaren duhet të ndryshojnë qëndrim dhe t’i kërkojnë falje. Megjithatë, futbolli është një botë e çuditshme”, u shpreh argjentinasi.
Gattuso dha dorëheqjen nga posti i trajnerit të Italisë në prill, pasi Azzurrët u mundën nga Bosnja dhe Hercegovina me penallti në Zenica, në ndeshjen eliminatore të Kupës së Botës. Më pas ai mori drejtimin e Lazios, pas largimit të Maurizio Sarrit te Atalanta.
Crespo, i cili e konsideron Gattuson mik, tha se nuk e kishte parashikuar që Lazio të dilte e para, por shtoi se skuadra mund të synojë edhe titullin.
“Pse jo? Në grup është krijuar një kimi e veçantë dhe jam i bindur se kjo lidhet me Rinon. Gattuso di të fitojë dhe, mbi të gjitha, i njeh cilësitë që duhen. Para taktikës dhe teknikës vjen ana psikologjike: nëse mendja nuk është në vendin e duhur, nuk shkon askund.”
Crespo shtoi se Gattuso përqendrohej te mentaliteti i lojtarëve dhe punonte me ta me këmbëngulje, si një çekiç. “Kur ke një njeri të tillë në krye, përpiqesh me çdo mënyrë ta bësh krenar. Lojtarët e tij do të hidheshin në zjarr për të”, përfundoi ish-ylli i Lazios, Interit dhe Milanit.