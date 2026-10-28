Crespo për Gattuson: Kritikët duhet t’i kërkojnë falje

Crespo për Gattuson: Kritikët duhet t’i kërkojnë falje

Ish-sulmuesi argjentinas Hernan Crespo vlerëson se ata që e kritikuan Gennaro Gattuson për punën me kombëtaren italiane duhet të pranojnë se gabuan dhe t’i kërkojnë falje. Gattuso u largua nga drejtimi i Italisë pas disfatës ndaj Bosnjës dhe Hercegovinës në Zenica, ndërsa tani Lazio kryeson Serie A nën drejtimin e tij.

Në një bisedë me Gazzetta dello Sport, Crespo tha se skuadra e Lazios e ka fituar me meritë vendin e parë në renditje.

Të lidhura

None found

“Tetë fitore dhe vetëm një barazim: çfarë mund të bënte më tepër? Ata që e gjykuan për periudhën me kombëtaren duhet të ndryshojnë qëndrim dhe t’i kërkojnë falje. Megjithatë, futbolli është një botë e çuditshme”, u shpreh argjentinasi.

Gattuso dha dorëheqjen nga posti i trajnerit të Italisë në prill, pasi Azzurrët u mundën nga Bosnja dhe Hercegovina me penallti në Zenica, në ndeshjen eliminatore të Kupës së Botës. Më pas ai mori drejtimin e Lazios, pas largimit të Maurizio Sarrit te Atalanta.

Crespo, i cili e konsideron Gattuson mik, tha se nuk e kishte parashikuar që Lazio të dilte e para, por shtoi se skuadra mund të synojë edhe titullin.

“Pse jo? Në grup është krijuar një kimi e veçantë dhe jam i bindur se kjo lidhet me Rinon. Gattuso di të fitojë dhe, mbi të gjitha, i njeh cilësitë që duhen. Para taktikës dhe teknikës vjen ana psikologjike: nëse mendja nuk është në vendin e duhur, nuk shkon askund.”

Crespo shtoi se Gattuso përqendrohej te mentaliteti i lojtarëve dhe punonte me ta me këmbëngulje, si një çekiç. “Kur ke një njeri të tillë në krye, përpiqesh me çdo mënyrë ta bësh krenar. Lojtarët e tij do të hidheshin në zjarr për të”, përfundoi ish-ylli i Lazios, Interit dhe Milanit.


Shtuar 28.10.2026 12:30

Tags: , , ,
Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën

Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën
Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron

Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron
Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë

Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë
Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë

Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë
Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas

Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas
Liverpooli kalon më tej në EFL Cup, Chelsea eliminohet me penallti

Liverpooli kalon më tej në EFL Cup, Chelsea eliminohet me penallti
Genoa mposht Juventusin, Zhegrova aktivizohet në pjesën e dytë

Genoa mposht Juventusin, Zhegrova aktivizohet në pjesën e dytë
Manchester City kalon Brightonin me penallti dhe siguron raundin tjetër të EFL Cup

Manchester City kalon Brightonin me penallti dhe siguron raundin tjetër të EFL Cup