Conte tregon se ai u përpoq të nënshkruante Van Dijk-un

Trajneri italian, Antonio Conte ka zbuluar se ishte përpjekur të nënshkruante me Romelu Lukakun dhe Virgil Van Dijk në Chelsea në vitin 2017.

Conte është i vetmi trajner që ka fituar një titull lige përpara një skuadre të Pep Guardiola së bashku me Jose Mourinho (Real Madrid) dhe Jurgen Klopp (Liverpool).

Italiani e bëri këtë më 2016-17 në sezonin e tij të parë në Stamford Bridge.

“Nuk është e lehtë. Guardiola është trajneri më i mirë në botë. Dhe atëherë kur mund të krahasoni trajnerin më të mirë në botë me një klub që mund t’ju mbështesë dhe mund të investojë për të sjellë lojtarë të rëndësishëm për të përmirësuar ekipin çdo sezon, sepse ata duan të qëndrojnë në krye të botës, atëherë është shumë, shumë e vështirë për të konkurruar në të njëjtin nivel”, ka thënë fillimisht Conte për The Telegraph.

“Historia ime thotë se kam ardhur gjithmonë në klubet e mia në një situatë të vështirë me probleme. Unë gjithmonë ndërtoj. Pas sezonit tim të parë në Chelsea, kur fituam titullin, mund të ishim bërë dominues në Angli. Ne folëm me Lukakun dhe van Dijk, dhe me ata dy lojtarë të rëndësishëm mund të kishim ndryshuar situatën”, përfundoi italiani.

Van Dijk përfundimisht iu bashkua Liverpoolit në afatin kalimtar të janarit 2018, ndërsa Lukaku iu bashkua Manchester United nga Everton në verën e vitit 2017.

Sulmuesi belg përfundimisht u kthye te Chelsea nga Interi në verën e vitit 2021 për 113 milionë euro. Lukaku sapo kishte fituar titullin e Serie A me Conten në Inter, por të dy u larguan nga Giusseppe Meazza pasi ngritën Scudetton.

Lukaku, aktualisht i huazuar te Roma nga Chelsea, ka shënuar 64 herë në 95 ndeshje nën drejtimin e Contes te Interi.

Gjatë të njëjtës intervistë me The Telegraph, Conte tha se ëndërron të fitojë Ligën e Kampionëve si trajner dhe këmbënguli që mbrojtja e tij me tre lojtarë nuk është shumë mbrojtëse. /Telegrafi/