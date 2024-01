Cikalleshi kërkoi rrogat e prapambetura, klubi i Superligës turke e lë jashtë liste

Sokol Cikalleshi nuk luan sot kundër Galatasaray sepse drejtuesit e Konyaspor vendosën ta lënë jashtë listës. Bashkë me sulmuesin e Kombëtares është lënë jashtë dhe portieri i parë Paul Bernardoni.

Ky vendim erdhi pasi dy lojtarët kërkuan të shlyheshin pagat e prapambetura. Kështu raporton “Webaslan” nga Turqia. Veprim i çuditshëm ky nga klubi që militon në Superligën turke. Cikalleshi është golashënuesi i sezonit për ta, ndërsa Bernardoni ka luajtur çdo ndeshje si titullar duke mbrojtur portën.

Po ashtu me 8 golat e tij dhe 2 asistet, mban vendin e 7 në renditjen e golashënuesve të Superligës turke. Pritet si do shkojë e ardhmja e dy lojtarëve në vazhdim. Aktualisht ndeshja mes Galatasaray dhe Konyaspor e vlefshme për javën e 19, ka përfunduar 0 me 0 në pjesën e parë. /newsport.al/