Londinezët po planifikojnë një ofensivë të jashtëzakonshme prej 180 milionë eurosh në janar për të marrë nga Barcelona dyshen Fermin Lopez dhe Jules Kounde. Tekniku Xabi Alonso është i vendosur ta përforcojë ekipin e tij me këta dy futbollistë, por largimi i tyre nga Katalonja në mes të sezonit përbën një sfidë me përmasa monumentale.
Chelsea, siç thuhet, po gatuan një goditje të madhe të dyfishtë pikërisht te Barcelona në merkato dimërore. Skuadra e Ligës Premier i ka identifikuar Lopez dhe Kounde si objektivat kryesore.
Të lidhura
None found
Blutë i kanë ndjekur veç e veç të dy lojtarët, por tashmë janë gati të nisin një ofensivë të kombinuar. Sipas mediumit El Nacional, paketa e propozuar mund të kapë shifrën marramendëse të 180 milionë eurove. Ky angazhim financiar i jashtëzakonshëm nënvizon ambicien e madhe që Blutë kanë për merkaton dimërore.
Fermin Lopez duket të jetë fokusi kryesor i hierarkisë së Chelseat. Mesfushori 23-vjeçar, në kuadër të kësaj marrëveshjeje të dyfishtë, do të kërkonte një tarifë transferimi rreth 120 milionë euro.
Alonso, po ashtu thuhet, dëshiron të sjellë cilësitë unike të spanjollit në zemrën e ekipit. Trajneri spanjoll i vlerëson thellësisht energjinë e pashtershme të Lopez, instinktin për gol dhe aftësinë për të mbërritur deri në fund të zonës së penalltisë.
Megjithatë, te Barcelona i riu vazhdon të shihet si pjesë kyçe e projektit afatgjatë. Blutë do të duhet të paraqesin një pako financiare vërtet të jashtëzakonshme vetëm që klubi spanjoll të pranojë të ulet në tryezën e bisedimeve.
Nëse Lopez do të transformonte mesfushën, Kounde do të përgjigjej për një nevojë taktike krejt tjetër. Kalimi i propozuar prej 60 milionë eurosh për francezin do t’i shtonte përvojë të rëndësishme repartit mbrojtës.
Kounde ofron shkathtësi të jashtëzakonshme, pasi mund të mbulohet pa problem si në krahun e djathtë, ashtu edhe në qendër të mbrojtjes. Alonso e dëshiron këtë fleksibilitet taktik ndërsa përgatitet për ndryshime të mundshme në prapavijë në vitin 2027. Momentalisht, transferimi i mbrojtësit duket si operacioni më i lehtë për t’u mbyllur. CaughtOffside bën të ditur se Kounde po bëhet gjithnjë e më i hapur për t’u larguar nga Camp Nou, teksa kërkon një vend të rregullt në formacionin e parë.
Barcelona, natyrisht, do t’i rezistojë humbjes së dy lojtarëve me peshë në mesin e sezonit aktual. Megjithatë, një injeksion i garantuar prej 180 milionë eurosh do të ishte tejet i vështirë për t’u injoruar nga klubi katalanas. Përmbyllja e dy transferimeve të mëdha në janar mbetet një perspektivë shumë ambicioze për Chelsean.