Reshjet e fundit të shiut kanë rikthyer problematikat në tunelin e Shkopetit, ku uji rrjedh përgjatë gjithë gjatësisë së tij, duke krijuar vështirësi dhe rrezik për automjetet që qarkullojnë në këtë aks rrugor.
Drejtuesit e mjeteve e konsiderojnë situatën shqetësuese, pasi tuneli nuk është i betonuar dhe, sipas tyre, ekziston rreziku i shkëputjes dhe rënies së gurëve.
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Ata thonë se sa herë ka reshje shiu, shtohet mundësia e shembjeve brenda tunelit, ndërsa kërkojnë ndërhyrje për betonimin e tij, në mënyrë që të shmangen incidente të mundshme. Problematikat nuk kufizohen vetëm në tunelin e Shkopetit.
Një tjetër shqetësim për drejtuesit e mjeteve që udhëtojnë në aksin Burrel–Skuraj është rënia e gurëve në rrugë, veçanërisht gjatë ditëve me reshje shiu.
Aksi rrugor Burrel–Skuraj vijon të paraqesë problematika të shumta, që nga gjendja e trasesë dhe skarpatave, deri te sinjalistika rrugore.
Situata bëhet edhe më shqetësuese gjatë motit të keq, kur rreziku nga rrëshqitjet dhe rënia e gurëve shtohet, duke vështirësuar qarkullimin dhe vënë në rrezik sigurinë e udhëtarëve.