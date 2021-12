Chelsea blindon Thiago Silvan (FOTO LAJM)

Mbrojtësi brazilian Thiago Silva duke se ka kënaqur në maksimum drejtuesit e Chelsea.

Blutë e Londrës janë duke përgatitur një kontratë të re për 37-vjeçarin.

Kontrata e re parashikohet të jetë deri në qershor të vitit 2023 dhe sipas burimeve rinovimi i tij është thjesht çështje kohe. Thiago Silva është shumë i lumtur tek Chelsea dhe Tuchel është shumë i lumtur të ketë në repartin defensiv mbrojtësin brazilian./h.ll/albeu.com

Chelsea are preparing their new contract proposal for Thiago Silva. New deal until June 2023 to be completed soon. Sources see his contract extension as ‘matter of time’ 🔵 #CFC

Thiago Silva wants to stay as he’s loving Chelsea life – board and Tuchel are ‘super happy’ with him. pic.twitter.com/8wtTbch1z1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 12, 2021