Pas përmbylljes së edicionit të Ligës së Kombeve, tashmë dihet se në cilën vazo do të jetë Kosova për shortin e kualifikimeve të Kampionatit Evropian 2028.
Përfaqësuesja e Kosovës do të renditet në vazon e tretë, së bashku me Shqipërinë. Kësisoj, dy kombëtaret nuk mund të jenë kundërshtare në fazën e grupeve.
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Kualifikimet për Euro 2028 do të zënë një pjesë të rëndësishme të vitit 2027, kur do të zhvillohet e gjithë faza e grupeve. Kundërshtarët e Kosovës do të bëhen të ditur më 6 dhjetor 2026, gjatë shortit që do të mbahet në Belfast të Irlandës së Veriut.
Kosova në vazon e tretë dhe rivalët e mundshëm
Pozicionimi i Kosovës në vazon e tretë bazohet në renditjen përfundimtare të Ligës së Kombeve 2026/27. Këtë vazo e plotësojnë Shqipëria, Skocia, Ukraina, Polonia, Izraeli, Rumania, Gjeorgjia, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Islanda dhe Sllovakia.
Në grup, Dardanët do të përballen me nga një skuadër prej vazos së parë dhe të dytë, si dhe me ekipe të vazos së katërt. Nëse grupi përbëhet nga pesë përfaqësuese, kundërshtari i pestë do të jetë nga vazoja e pestë.
Vazoja e parë përfshin Francën, Gjermaninë, Spanjën, Portugalinë, Holandën, Belgjikën, Italinë, Anglinë, Norvegjinë, Greqinë, Danimarkën dhe Kroacinë.
Në vazon e dytë janë Austria, Serbia, Zvicra, Suedia, Turqia, Çekia, Bosnjë-Hercegovina, Hungaria, Irlanda, Uellsi, Sllovenia dhe Irlanda e Veriut.
Rregullat kufizuese të UEFA-s nuk lejojnë që Kosova të përfshihet në të njëjtin grup me Serbinë ose Bosnjë-Hercegovinën.
Formati i kualifikimeve
Në garë do të marrin pjesë 54 përfaqësuese, të ndara në 12 grupe. Gjashtë grupe do të kenë nga katër skuadra, kurse gjashtë të tjerat do të përbëhen nga pesë. Takimet do të luhen vajtje-ardhje nga marsi deri në nëntor të vitit 2027.
Vendi i parë në secilin prej 12 grupeve siguron biletën direkte për Euro 2028. Kualifikimin e drejtpërdrejtë do ta marrin edhe tetë skuadrat më të mira mes atyre që përfundojnë në vendin e dytë.
Pjesëmarrësit e tjerë në Kampionatin Evropian do të përcaktohen nga play-offi i marsit 2028. Në të do të përfshihen skuadra që dalin të dyta në kualifikime dhe përfaqësuese që përfitojnë nga rezultatet e Ligës së Kombeve, në përputhje me rregullat e UEFA-s.
Kur do të luajë Kosova?
Datat e ndeshjeve varen nga shorti dhe nga numri i skuadrave në grupin ku do të bjerë Kosova.
Në rast se do të jetë në një grup me pesë ekipe, Kosova do ta nisë garën në mars 2027 dhe do të luajë edhe dy ndeshje gjatë qershorit. Në këtë skenar, Dardanët do të kenë gjithsej tetë ndeshje në grup.
Nëse shorti e vendos në një grup me katër përfaqësuese, fushata do të fillojë në shtator dhe do të mbyllet në nëntor 2027. Secila skuadër në këtë format do të luajë gjashtë ndeshje.
Synimi i Kosovës është të garojë për një nga dy pozitat e para dhe të kërkojë kualifikimin historik në Kampionatin Evropian 2028.