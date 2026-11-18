Gjatë seancës plenare, deputetja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa, ka ngritur kritika të ashpra ndaj buxhetit të qeverisë, duke e cilësuar si një dokument që braktis shtresat më të varfra dhe nuk përfshin minimumin jetik prej 250 eurosh, ashtu siç propozon PD dhe rekomandon Avokati i Popullit.
Zhupa tërhoqi vëmendjen se shumë pensione ndodhen nën nivelin e minimumit jetik, se fëmijëve jetimë u jepen vetëm 99 mijë lekë të vjetra, një shumë që nuk mjafton për të mbijetuar, dhe se familjet që përfitojnë pagesa KEMP përballen me vështirësi ekonomike. Ajo solli si shembull rastin e Erindit, i cili u gjobit me 5 milionë lekë për pjesëmarrje në protestë, ndërsa familja e tij merr vetëm 120 mijë lekë të vjetra nga KEMP.
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“Për gjobën e gjetët ku ishte, ku jetonte, e ndoqët nga mbrapa, ndërsa për të kuptuar si jeton ky i ri dhe nëse i del të mbijetojë, nuk i intereson njeri”, deklaroi Zhupa.
Në fjalën e saj, ajo theksoi se ky Kuvend nuk e ka parashikuar minimumin jetik as në buxhetin aktual. Sipas saj, pensionet janë nën minimumin jetik dhe pagesa për fëmijët jetimë prej 99 mijë lekësh të vjetra nuk të lejon të mbijetosh. Po të ishte vendosur minimumi jetik prej 250 eurosh, sikurse sugjeronte raporti i Avokatit të Popullit dhe propozimi i PD-së, nuk do të kishte asnjë pagesë nën 250 mijë lekë të vjetra.
Duke folur për Erindin, ajo kujtoi se ai protestonte dhe kishte familjarë që merrnin KEMP. Ata përfitonin 120 mijë lekë të vjetra, por atij iu vendos një gjobë prej 5 milionë lekësh. Shteti e gjeti se ku ishte dhe ku jetonte, por askush nuk u interesua të kuptonte se si jeton ky i ri dhe nëse i del të mbijetojë. “Ndaj dhe buxheti dhe protesta janë një”, vijoi ajo, duke akuzuar se hartohet një buxhet për të vjedhur, për të rrjepur ekonominë e ndershme dhe për të goditur të dobëtit e të varfrit, në favor të të pasurve.