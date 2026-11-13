Çështja Negreira, ish-trajneri i Barcelonës B thotë se përdorte raportet për gjyqtarët

Gerard Lopez, ish-trajner i Barcelonës B, ka dëshmuar në gjykatë se raportet e analizës së arbitrave i shërbenin për të përgatitur ekipin rezervë për ndeshjet. Dokumentet ishin hartuar nga Jose Maria Enriquez Negreira, ish-zëvendëspresident i Komitetit të Gjyqtarëve në Spanjë.
Lopez, i cili e drejtoi Barcelonën B nga viti 2015 deri në vitin 2018, u paraqit të premten në Gjykatën e Instruksionit Nr. 1 në Barcelonë bashkë me Toni Alonso, ish-delegat i ekipit rezervë. Sipas agjencisë EFE, të dy thanë se raportet ishin të dobishme.
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Dy ish-punonjësit e Barcelonës pohuan se dokumentet ekzistonin dhe përdoreshin nga ekipi rezervë. Në atë kohë VAR-i ende nuk ishte futur në përdorim, ndërsa klubet jashtë elitës së futbollit spanjoll kishin më pak informacion për gjyqtarët.
Sipas tyre, raportet përshkruanin prirjet e secilit gjyqtar, përfshirë sa shpesh jepte kartonë të verdhë. Këto të dhëna i mundësonin stafit teknik të përgatitej për ndeshjet duke njohur më mirë zyrtarët që do t’i drejtonin ato.
Dëshmitë e Lopez dhe Alonso ndryshojnë nga ato të Luis Enrique dhe Ernesto Valverde, ish-trajnerë të ekipit të parë të Barcelonës. Në dhjetor të vitit 2025, ata deklaruan se nuk kishin ditur për raportet dhe nuk i kishin përdorur për përgatitjen e ndeshjeve të ekipit senior.
Të dy ish-trajnerët këmbëngulën gjithashtu se, gjatë kohës kur drejtonin Barcelonën, nuk kishin menduar kurrë që klubi trajtohej në mënyrë të favorshme nga gjyqtarët.
Sipas Cadena SER, Alonso i tha gjykatës se Luis Enrique nuk i shihte raportet si të dobishme. Ai, sipas Alonso, përqendrohej vetëm te faktorët që mund të ndikonin në një ndeshje dhe nuk besonte se gjykimi ishte një prej tyre.
Në prill dëshmoi edhe Carlos Naval, delegat i ekipit të parë të Barcelonës për katër dekada, i cili kishte pasur qasje në këto raporte.
Me dëshmitë e fundit, hetimi për pagesat e Barcelonës ndaj Negreiras dhe kompanive të lidhura me të dhe djalin e tij, Javier Enriquez Romero, po i afrohet përfundimit.
Hetimi filloi në mars të vitit 2023 dhe ka në qendër pagesa që arrijnë në 8.4 milionë euro, të bëra nga viti 2001 deri në vitin 2018. Autoritetet po hetojnë dyshime për vepra të mundshme penale, mes tyre administrim të padrejtë, falsifikim të dokumenteve tregtare, pastrim parash dhe korrupsion sportiv.