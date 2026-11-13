Pas gati 13 vitesh në burg, lirohet 64-vjeçarja e dënuar me 25 vite për një vrasje që nuk e kreu

Pas gati 13 vitesh në burg, lirohet 64-vjeçarja e dënuar me 25 vite për një vrasje që nuk e kreu

Monica Busetto ka dalë nga burgu pas gati 13 vitesh, pasi Gjykata e Apelit në Trento pranoi kërkesën e saj të dytë për rishikimin e procesit gjyqësor.

64-vjeçarja ishte dënuar përfundimisht me 25 vite burg për vrasjen e fqinjës së saj, 87-vjeçares Lida Taffi Pamio. Kjo e fundit u gjet e pajetë në banesën e saj në Mestre, në dhjetor të vitit 2012.

Të lidhura

None found

Disa vite më vonë, Susanna Milly Lazzarini pranoi se kishte vrarë Lida Taffi Pamion. Lazzarini ishte autore edhe e një vrasjeje tjetër, të kryer në vitin 2015.

Viktima tjetër e saj ishte Francesca Vianello, e vrarë në rrethana dhe me mënyra të ngjashme. Pas rrëfimit të Lazzarinit, nisi një betejë e gjatë ligjore për rishikimin e dënimit të Busettos, e cila kishte këmbëngulur se ishte e pafajshme.

Pranimi i kërkesës nga Gjykata e Apelit në Trento i hapi rrugën lirimit të saj, pas gati 13 vitesh të kaluara në qeli.

Çështja ka rikthyer vëmendjen te një prej rasteve gjyqësore më të bujshme në Itali, duke ngritur pikëpyetje për gabimet e mundshme të drejtësisë dhe vitet që Busetto kaloi në burg për një krim që, sipas rrëfimit të Lazzarinit, nuk e kishte kryer.


Shtuar 13.11.2026 16:31

Injeksionet për dobësim dhe humbja e shikimit, FDA rendit shenjat që duhen vëzhguar

Injeksionet për dobësim dhe humbja e shikimit, FDA rendit shenjat që duhen vëzhguar
Në 43-vjetorin e shpalljes së Republikës Turke të Qipros Veriore, Erdogan: Qiproja mbetet çështje kombëtare

Në 43-vjetorin e shpalljes së Republikës Turke të Qipros Veriore, Erdogan: Qiproja mbetet çështje kombëtare
Geoffrey Hinton paralajmëron: Inteligjenca artificiale mund t’i shpëtojë kontrollit njerëzor brenda tre vjetësh

Geoffrey Hinton paralajmëron: Inteligjenca artificiale mund t’i shpëtojë kontrollit njerëzor brenda tre vjetësh
Arrestimi i vëllait për çështjen e dopingut, Pirro Dhima paraqet dorëheqjen që ministri grek nuk e pranon

Arrestimi i vëllait për çështjen e dopingut, Pirro Dhima paraqet dorëheqjen që ministri grek nuk e pranon
Katër ditë pas dënimit me 10 vite e gjashtë muaj burg, Russell Brand dërgohet në një institucion me joga e palestra

Katër ditë pas dënimit me 10 vite e gjashtë muaj burg, Russell Brand dërgohet në një institucion me joga e palestra
Irani njofton sulm me dronë ndaj bazës amerikane në Bahrein, autoritetet paralajmërojnë qytetarët

Irani njofton sulm me dronë ndaj bazës amerikane në Bahrein, autoritetet paralajmërojnë qytetarët
Larg ndalimeve të talibanëve, vajzat afgane ndeshin pengesa për shkollim edhe në Iran e Pakistan

Larg ndalimeve të talibanëve, vajzat afgane ndeshin pengesa për shkollim edhe në Iran e Pakistan
Zjarr në një kompleks petrokimik në Rusi; tre anije tregtare goditen nga dronët pranë Rumanisë

Zjarr në një kompleks petrokimik në Rusi; tre anije tregtare goditen nga dronët pranë Rumanisë
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet