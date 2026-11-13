Buffon: Pse Kane e meritoi Topin e Artë 2026 dhe cilët mund ta fitojnë në të ardhmen

Gianluigi Buffon e konsideron të merituar fitoren e Harry Kane për Topin e Artë 2026, por thotë se edhe Kylian Mbappe ose Lamine Yamal do të kishin qenë fitues të denjë.
Kane e fitoi çmimin me vetëm 28 pikë më shumë se Mbappe, një diferencë që ka nxitur debate të shumta mes njohësve të futbollit.
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Sipas Buffon, Kane ka luajtur në nivel shumë të lartë gjatë 10 viteve të fundit. Ai veçoi edhe 75 golat e shënuar prej tij këtë vit, shifër të cilën e cilësoi të pabesueshme.
Ish-portieri i Italisë tha se nuk kishte qenë i sigurt për fituesin dhe se kishte menduar që Mbappe ose Yamal mund ta merrnin çmimin. Sipas tij, secili prej tyre do ta kishte merituar trofeun po aq sa Kane.
Kur u pyet për fituesit e mundshëm të Topit të Artë gjatë dekadës së ardhshme, Buffon renditi Mbappen dhe Yamalin si kandidatët kryesorë. Trajneri italian shtoi se mund të ketë edhe surpriza, duke përmendur Jude Bellingham ose ndonjë lojtar të Barcelonës.