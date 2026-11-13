Haxhiu merr nga Presidenca dekretin për shpalljen e ligjit për Byronë e Konfiskimit të Pasurisë

Haxhiu merr nga Presidenca dekretin për shpalljen e ligjit për Byronë e Konfiskimit të Pasurisë

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, njoftoi përmes një postimi se sot ka pranuar nga Presidenca dekretin për shpalljen e Ligjit për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme.

Ligji hyn kështu në fazën e zbatimit, dy javë pasi u miratua nga Kuvendi i Kosovës.

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Haxhiu theksoi se çdo pasuri e personave që ushtrojnë funksione publike duhet të ketë një burim të ligjshëm, të mbështetur me dokumentacion.

Sipas saj, Kuvendi do ta ndjekë nga afër ngritjen e Byrosë. Haxhiu shtoi se ndikimi i ligjit do të dëshmohet nga zbatimi i tij dhe se qytetarët do ta vlerësojnë atë në bazë të rezultateve.


Shtuar 13.11.2026 15:54

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