Bitri largohet nga Ostrava, fimos me skuadrën norvegjeze

Mbrojtësi Eneo Bitri do të largohet nga Banik Ostrava pas vetëm 7 muajsh tek ekipi. 27-vjeçari ka vendosur të transferohet në Norvegji, tek Valerenga IF.

Shef i departamentit të sportit të Banik Ostrava, Ludek Miklosko bën të ditur se ish-futbollisti i Partizanit mori një ofertë shumë fitimprurëse dhe për këtë arsye do të largohet.

“Nuk do të themi se nuk na vjen keq. Eneo u ngrit shumë këtu dhe fitoi vendin e tij në formacionin startues. Por ai mori një ofertë vërtet fitimprurëse nga Norvegjia, sipas standardeve tona, dhe megjithëse i dhamë një propozim për një kontratë të re dhe negociuam kushte të reja, ai shprehu dëshirën për t’u larguar. Natyrisht, ai kishte ende pothuajse një vit të mbetur në kontratën e tij me një opsion, kështu që ne mund ta kishim presion për ta mbajtur atë, por mbajtja e një lojtari që dëshiron të largohet me çdo kusht do të ishte mjaft kundërproduktive. Përveç kësaj, oferta për Baník ishte financiarisht interesante”, tha ai.