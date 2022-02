Beteja Real Madrid Barcelona për Haaland

Real Madrid apo Barcelona? Cili nga të dy do të dalë fitimtar në betejën për të blerë Eric Haland?

Mediat spanjolle raportojnë se të dyja skuadrat kanë intensifikuar përpjekjet për të arritur të marrin “po-në” nga sulmuesi norvegjez.

Nga ana e saj, Barcelona është duke vënë bast për një kontratë më të mirë, më të mirën që do të ketë një lojtar në listën ekzistuese. Një propozim që megjithatë mbart rreziqe për sa i përket Fair Play-it Financiar.

Real Madrid raportohet se po përpiqet të bëjë kontakte të vazhdueshme me babain e norvegjezes për t’u afruar më shumë me lojtarin dhe për të arritur një marrëveshje paraprake me të. /albeu.com/