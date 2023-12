Bernd Leno nënshkruan kontratë të re me Fulham, e vlefshme deri në 2027

Portieri i Fulham, Bernd Leno ka nënshkruar një kontratë të re që do ta mbajë atë në Craven Cottage deri në të paktën verën e vitit 2027.

“The Cottagers” zbuluan gjithashtu në njoftimin e së mërkurës se marrëveshja përfshin një opsion klubi për ta zgjatur atë me një vit shtesë.

Leno tha për FFCtv: “Mësova për ofertën nga klubi gjatë pushimit të fundit ndërkombëtar dhe nuk mori shumë kohë sepse mendoj se të gjitha palët ishin shumë të kënaqur me të.

“Unë thashë menjëherë se dua të qëndroj këtu edhe më gjatë, kështu që jam shumë i lumtur për këtë dhe për planet afatgjata të klubit.

“Ndjej se ka ende shumë vite të mira për të ardhur nga unë, dhe shpresoj se mund t’i kthej diçka klubit, tifozëve, ekipit, të gjithëve në klub dhe ne mund të jemi edhe më të suksesshëm.”

