Benzema do Europën, tre klube bisedojnë me kampin e sulmuesit francez

Ish-sulmuesi i Real Madrid, Karim Benzema, duket sikur do të kthehet në Europë nga Arabia Saudite deri në fund të javës, pas bisedimeve për një takim përfundimtar.

Olympique Lyon ka qenë në bisedime me kampin e franczit, por një marrëveshje besohet të jetë e vështirë për shkak të pagës, pasi lojtari thuhet se kërkoi të lejohej të kthehej në Europë për pjesën tjetër të sezonit.

Megjithatë, ‘Marca’ raporton se ka pak të bëjë me financat. Ata thonë se Benzema e di se çdo gjë që ai fiton në Europë do të jetë pjesë e asaj që ai heq dorë nga paga e tij në Al-Ittihad.

Sulmuesi francez nuk është stërvitur me ta për 17 ditë pasi ai do të kthehej për parasezon, dhe klubi i Arabisë Saudite është i habitur nga qëndrimi i tij.

Arsenali dhe Manchester United janë gjithashtu në bisedime me klubin e tij dhe kampin e Benzemas, por thuhet se nuk janë të bindur nga shanset e tyre për të bërë një marrëveshje, pjesërisht për shkak të përgjigjeve të kampit të lojtarit. /abcnews.al