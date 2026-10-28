Benatia vë në pikëpyetje renditjen e Topit të Artë, kritikon pozicionet e Messit dhe Rodrit

Benatia vë në pikëpyetje renditjen e Topit të Artë, kritikon pozicionet e Messit dhe Rodrit

Ish-kapiteni i Marokut, Medhi Benatia, komentoi rezultatet përfundimtare të Topit të Artë 2026, duke shprehur pakënaqësi për vendet e Lionel Messit të Inter Miamit dhe Rodrit të Barcelonës.

Harry Kane, sulmuesi i Bayern Munichut, e fitoi për herë të parë në karrierë çmimin prestigjioz. Pas tij u rendit Kylian Mbappé i Real Madridit, ndërsa Lamine Yamal i Barcelonës përfundoi i treti.

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Benatia, ish-mbrojtës i Juventusit dhe Bayern Munichut, e konsideron të pamerituar renditjen e Messit në vendin e pestë dhe të Rodrit në të katërtin.

“Messi e kalon të gjithë vitin në Miami dhe prapë renditet i pesti? A e kanë ndjekur tifozët evropianë të futbollit më shumë atë sesa Olisen?”, u shpreh Benatia.

Ai pranoi se Messi ishte i jashtëzakonshëm në Kupën e Botës dhe se skuadra e tij luan e gjitha për të, duke shtuar se ka respekt për të dhe se janë të së njëjtës moshë. Megjithatë, Benatia vuri në dyshim arsyen pse argjentinasi përfundoi në vendin e pestë.

Për Rodrin, ish-reprezentuesi maroken argumentoi se vendi i katërt nuk ishte i drejtë, pasi mesfushori, sipas tij, luajti vetëm katër muaj gjatë gjithë sezonit.

“Si mund të renditet i katërti, kur në tërë sezonin ka luajtur vetëm katër muaj?”, përfundoi ai.


Shtuar 28.10.2026 10:37

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