“Bëm baba të të ngjaj”, Davide do të zërë vendin e Carlo Ancelottit

Davide Ancelotti do të jetë në vendin e babait të tij në kampionat kur Real Madridi do të përballet me Celta Vigo në La Liga Santander të shtunën në mbrëmje.

Kjo vjen pasi Carlo Ancelotti rezultoi pozitiv për COVID-19, që do të thotë se djali i tij do të zërë vendin e tij në linjën e kontaktit në Balaidos.

Ndërsa Carlo do të vendosë formacionin fillestar, Davide dhe pjesa tjetër e stafit stërvitor do të marrin vendimet gjatë gjithë ndeshjes.

Nuk është hera e parë që Davide mbulon babain e tij si trajner i ekipit të parë, pasi e kishte bërë këtë në humbjen 2-1 të Napolit ndaj Romës në sezonin 2019/20.

Megjithatë, si një njeri që di të flasë katër gjuhë, ai do të jetë zëri kryesor për “Los Blancos” të shtunën.

Zëri i Davide është shpesh më i zhurmshmi gjatë seancave stërvitore të Real Madridit në Valdebebas, ndërsa babai i tij e shikon.

Pasi mori një diplomë në shkencat sportive, ai filloi karrierën e tij nën babanë e tij në Paris Saint-Germain në 2012 përpara se ta ndiqte te Real Madrid, Bayern Munich, Napoli dhe Everton, dhe ndikimi i tij është rritur me kalimin e viteve./ h.ll/albeu.com