Bayern Munich shumë afër transferimit të dytë në këtë afat kalimtar, ai vjen nga Turqia

Përpjekjet e Bayern Munichut për të nënshkruar me mbrojtësin 23-vjeçar, Sacha Boey, nga Galatasaray duket se po shkojnë drejt finalizimit.

Sky Germany ka raportuar se një marrëveshje verbale tashmë është arritur mes klubit turk dhe gjigantit gjerman. I vlerësuar rreth 22 milionë euro, Boey pritet që t’i nënshtrohet testeve mjekësore në Mynih, duke sinjalizuar një transferim të pashmangshëm.

Interesimi i klubit bavarez për Boey u rrit shumë, veçanërisht pas lëndimit të Konrad Laimer në vikend ndaj Augsburgut.

Përkundër faktit se dështuan që të sigurojnë shërbimet e Kieran Trippier dhe ngecjes në negociata me PSG-në për Nordi Mukiele, megjithatë Bayern tashmë ka bërë një zgjidhje të problemi për të përforcuar fazën defanzive.

Paraprakisht, interesimi i Bayernit u zbeh për shkak të insistimit të Galatasaray për shitjen përfundimtare të lojtarit. Sidoqoftë, zhvillimet e fundit thonë se një marrëveshje me opsion blerje, mund të jetë formula me të cilën do pajtohen dy klubet.

Mungesa e Boey në ndeshjen e fundit të Galatasaray e cila iu atribua një lëndimi në këmbë, ani pse u spekulua se klubi nuk deshi të rrezikojë me lojtarin për ndonjë lëndim të mundshëm, pasi bisedimet me Bayernin ishin në një fazë të avancuar.

Në rast se mbyllet marrëveshja për transferimin e tij, kjo do të ishte blerja e dytë e Bayernit në këtë afat kalimtar, pasi më herët kishin siguruar shërbimet e Eric Dier nga Tottenhami./Telegrafi/