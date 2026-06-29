Barcola shton presionin ndaj PSG-së, Liverpooli mbetet destinacioni i preferuar

Bradley Barcola po kërkon me ngulm të largohet nga Paris Saint-Germain gjatë kësaj vere, sipas asaj që raporton gazetari i talkSPORT, Alex Crook.

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Në të njëjtën kohë, kampionët në fuqi të Ligës së Kampionëve po lëvizin për të afruar dy futbollistë ofensivë, ndërsa bisedimet për transferimin e Yan Diomande dhe Maghnes Akliouche po ecin përpara.

Liverpooli, i cili mbeti i zhgënjyer pasi nuk arriti të sigurojë shërbimet e Diomandes, e ka prej kohësh Barcolan në krye të opsioneve për repartin e avancuar dhe mund ta rrisë interesin për të në javët që vijnë.

Deri në këtë pikë, PSG ka mbajtur qëndrim të prerë duke mos dashur të lejojë largimin e sulmuesit francez gjatë kësaj vere, megjithatë ky pozicion mund të ndryshojë sapo klubi nga Parisi të sigurojë përforcime të reja në sulm.

Te “Parisienët”, Barcola ka humbur statusin e titullarit dhe për këtë arsye shihet i vendosur për një transferim në Ligën Premier, ku beson se mund të arrijë nivelin më të lartë të mundshëm.


Shtuar 29.06.2026 08:09

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